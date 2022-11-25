25 Kasım 2022, Cuma
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Suriyelilerden PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek! Umudumuz Türkiye
Suriyeliler, Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde vurduğu Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek verdi. Ülkelerinde terör örgütü PKK'yı istemediklerini belirten Suriye kalkı sokağa döküldü. PKK inlerinin imha edilmesinin ardından Türkiye'nin kara harekatını beklediklerini belirtenler, "Tek umdumuduz Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği operasyon" ifadelerine yer verdi.