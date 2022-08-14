14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suriyeli Aktivist Ömer Alshogre A Haber'e konuştu: Türklere minnettarız

Suriyeli Aktivist Ömer Alshogre A Haber'e konuştu: Türklere minnettarız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2022 20:12
Suriye'de 11 yılı aşan savaşta yüzbinlerce insan hapse atılırken çeşitli işkencelere maruz kaldı. Henüz çocuk yaştayken Esad rejimi tarafından hapse atılan ve işkenceye maruz kalan Ömer Alshogre hapisten kurtulduktan sonra insan hakları aktivisti oldu. Alshogre BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı sert konuşma ile oldukça dikkat çekti. A Haber'e konuşan Alshogre, hapis döneminde yaşadıklarını ve Türkiye'ye olan bakış açısını A Haber'de anlattı.
Suriyeli Aktivist Ömer Alshogre A Haber’e konuştu
Suriyeli Aktivist Ömer Alshogre A Haber'e konuştu
CHP’deki helalleşme milletle değil kendi aralarında!
CHP'deki helalleşme milletle değil kendi aralarında!
1 milyon öğrenci yaz okullarında
1 milyon öğrenci yaz okullarında
Üstün Dökmen’in Başörtüsü rahatsızlığı
Üstün Dökmen'in Başörtüsü rahatsızlığı
AK Parti’den CHP’ye sert tepki!
AK Parti'den CHP'ye sert tepki!
Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Ak Parti 21 yaşında | İşte 21 yıllık başarı hikayesi
Ak Parti 21 yaşında | İşte 21 yıllık başarı hikayesi
Paralel ithalat çetesi nasıl vurgun yapıyor?
Paralel ithalat çetesi nasıl vurgun yapıyor?
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’nun YSK tepkisi
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’nun YSK tepkisi
MİT’ten PKK’ya ağır darbe
MİT'ten PKK'ya ağır darbe
Kağıthane’de dehşet anları!
Kağıthane'de dehşet anları!
A Haber Kutlu Yürüyüş 21 Yaşında belgeseli
A Haber "Kutlu Yürüyüş 21 Yaşında" belgeseli
Daha Fazla Video Göster