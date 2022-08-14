14 Ağustos 2022, Pazar
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Suriyeli Aktivist Ömer Alshogre A Haber'e konuştu: Türklere minnettarız
Suriye'de 11 yılı aşan savaşta yüzbinlerce insan hapse atılırken çeşitli işkencelere maruz kaldı. Henüz çocuk yaştayken Esad rejimi tarafından hapse atılan ve işkenceye maruz kalan Ömer Alshogre hapisten kurtulduktan sonra insan hakları aktivisti oldu. Alshogre BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı sert konuşma ile oldukça dikkat çekti. A Haber'e konuşan Alshogre, hapis döneminde yaşadıklarını ve Türkiye'ye olan bakış açısını A Haber'de anlattı.