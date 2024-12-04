Suriye’deki bir sonraki hamle ne? SMO ve rejim karşı gruplar ne kadar ilerleyecek?

Suriye'de çatışmalar şiddetleniyor ve ülke haritası değişiyor. Muhalifler Halep ve İdlib'de kontrolü sağlarken Hama'ya doğru ilerliyor. Suriye ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor. Diplomatik girişimler devam etse de Rusya ve Suriye uçakları bombardımanı sürdürüyor. Terör örgütü YPG Halep'ten çekilirken, İran Suriye'ye asker göndermeyi düşündüğünü açıkladı. Rusya ise Esad'a desteğini yineledi. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar değerlendirdi.

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