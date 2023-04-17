17 Nisan 2023, Pazartesi
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Suriye’deki 2 askeri üsse saldırı! Bakan Akar: Misliyle karşılık verildi, 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye’de Türk askerine yönelik yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, “Suriye’nin kuzeyindeki saldırıya misliyle karşılık verildi. Bilinen terör hedefleri ateş altında. 10 terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.