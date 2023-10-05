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Suriye'de TSK üssüne hain saldırı: 8 yaralı

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Giriş: 05.10.2023 23:13
Son dakika haberi...Suriye'de, PKK/YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı.

Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırılıldı.
Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.

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