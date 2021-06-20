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Suriye'de terörden arındırılan bölgeler Türkiye’nin bölgeye yaptığı yatırımlar sayesinde yeniden ayağa kalktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2021 13:54
Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgeler yeniden inşa ediliyor. Eğitimden, sağlığa, sanattan, iş kollarına birçok alanda yapılan yatırımlar hız kazandı. Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde nüfusu 100 binlerde olan El Bab ve Cerablusta şuan 480 bin kişi var. Hastane, okul ve eğitim merkezi gibi bir çok yatırım bölge halkının hizmetine sunuldu.
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