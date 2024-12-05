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Suriye’de neler olacak? Esad’ın askerleri nasıl dağıldı?

Suriye’de neler olacak? Esad’ın askerleri nasıl dağıldı?

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.12.2024 12:48
Suriye’de yaşanan gelişmeler A Haber’de masaya yatırılmaya devam ediyor. Esad askerlerin bu kadar çabuk çözülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Merve Şebnem Oruç, “Suriye’de rejim gerçekten zayıf ve askeri tek başına hareket edemiyor. Şam’a bağlı olan bir Esad ordusu yok. Uzun süredir İran ve Rusya bağlı rejim askerleri olarak 2’ye ayrılmış bir ordudan bahsediyoruz. Şu anda Esad’a bağlı olan çok az bir elit güç kalmış durumda.” dedi.
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