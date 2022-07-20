Suriye'de kim nerede? Suriye'de hangi bölgede kim var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran ziyareti sonrasında Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatın gündemde olduğunu söyledi. Peki Suriye'de kim nerede? Terör örgütü PKK/YPG kendini nerelerde gizleyip saldırı yapıyor? Suriye'de hangi bölge kimin elinde? PKK/YPG saldırılarını nerelerden yapıyor? PKK/YPG nasıl gizleniyor? Detayları Suriye’de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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