Suriye’de hedef mezhep çatışması mı? A Haber Şam’da

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde birkaç gündür devam eden çatışmalarda can kaybının bini aştığı duyuruldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bir camide yaptığı konuşmada birlik çağrısında bulundu. suriye savunma bakanlığı ise operasyonlar sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu. Şiddetin tırmanması üzerine ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Provokasyonların arkasında kimler var? Hedef mezhep çatışması mı? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları Şam'dan aktardı.

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