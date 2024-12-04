04 Aralık 2024, Çarşamba
Suriye’de hangi aktör ne planlıyor? Bölgede neler yaşanacak?
Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalar ülke haritasını yeniden şekillendiriyor. Silahlı muhalif gruplar Halep'in büyük bölümünü ve İdlib'in tamamını kontrol altına aldı. Hama'daki ilerleyişleri sürerken, Suriye ordusunun karşı saldırı hazırlığında olduğu belirtiliyor. Hama kırsalında yoğun çatışmalar yaşanırken bazı kasabalar muhaliflerin eline geçti. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.