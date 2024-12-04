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Suriye’de hangi aktör ne planlıyor? Bölgede neler yaşanacak?

Suriye’de hangi aktör ne planlıyor? Bölgede neler yaşanacak?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.12.2024 12:14
Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalar ülke haritasını yeniden şekillendiriyor. Silahlı muhalif gruplar Halep'in büyük bölümünü ve İdlib'in tamamını kontrol altına aldı. Hama'daki ilerleyişleri sürerken, Suriye ordusunun karşı saldırı hazırlığında olduğu belirtiliyor. Hama kırsalında yoğun çatışmalar yaşanırken bazı kasabalar muhaliflerin eline geçti. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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Suriye’de hangi aktör ne planlıyor? Bölgede neler yaşanacak?
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