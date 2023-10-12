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Suriye'de düşürülen Türk SİHA'sı | MSB o iddiaları yalanladı

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Giriş: 12.10.2023 12:43
MSB: Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığı iddiaları tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil. Uçak Ürdün’den kalktı.
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