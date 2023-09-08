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Suriye'de derin hesaplaşma! ABD'nin bölgedeki sinsi planı A Haber'de yorumlandı

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Giriş: 08.09.2023 22:33
Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki doğu ve kuzey bölgelerinde Arap aşiretler, terör örgütüne karşı direniş başlatmıştı. Suriye'deki çatışmaların her geçen gün büyümesi, Türkiye'nin Suriye'deki etkinliği ve Amerika'nın PKK/YPG terörü üzerinden bölgedeki sinsi planı, Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın tarafından A Haber'de yorumlandı.
ABD’nin Suriye’deki sinsi planı A Haber’de
ABD'nin Suriye'deki sinsi planı A Haber'de
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