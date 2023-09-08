Suriye'de derin hesaplaşma! ABD'nin bölgedeki sinsi planı A Haber'de yorumlandı

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki doğu ve kuzey bölgelerinde Arap aşiretler, terör örgütüne karşı direniş başlatmıştı. Suriye'deki çatışmaların her geçen gün büyümesi, Türkiye'nin Suriye'deki etkinliği ve Amerika'nın PKK/YPG terörü üzerinden bölgedeki sinsi planı, Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın tarafından A Haber'de yorumlandı.