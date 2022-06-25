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Suriye'de bomba yüklü kamyon imha edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2022 10:42
Güncelleme:25.06.2022 10:43
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü mensuplarınca Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'un El Humran köyü yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın imha edildiğini duyurdu.
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