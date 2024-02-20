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Suriye'de aşiretler PKK/YPG ile çatışıyor! Arap aşiretler ne istiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 15:28
Suriye'deki aşiretlerin PKK'ya karşı mücadelesi sürüyor. Bugüne kadar 30'dan fazla yerleşim yerinin PKK/YPG'den temizleyen Arap aşiretlerin yeni hedefi Deyrizor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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