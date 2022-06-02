02 Haziran 2022, Perşembe
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Suriye'de 5. Harekat hazırlığı | Suriye Milli Ordusu 2000 askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor
Suriye'ye düzenlenecek 5'inci harekata sadece Türkiye değil, Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetleri de hazırlanıyor. Suriye Milli Ordusu 2000 askerin katılımıyla dev tatbikat düzenliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.