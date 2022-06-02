Suriye'de 5. Harekat hazırlığı | Suriye Milli Ordusu 2000 askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor

Suriye'ye düzenlenecek 5'inci harekata sadece Türkiye değil, Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetleri de hazırlanıyor. Suriye Milli Ordusu 2000 askerin katılımıyla dev tatbikat düzenliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.