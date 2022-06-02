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Suriye'de 5. Harekat hazırlığı | Suriye Milli Ordusu 2000 askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2022 11:09
Suriye'ye düzenlenecek 5'inci harekata sadece Türkiye değil, Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetleri de hazırlanıyor. Suriye Milli Ordusu 2000 askerin katılımıyla dev tatbikat düzenliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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