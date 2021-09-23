23 Eylül 2021, Perşembe
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Suriye'de 11 terörist etkisiz hale getirildi
Türk askeri, terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Alçak saldırıları için Barış Pınarı bölgesini hedef alan PKK'lı teröristlere cevap verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır dışında terör operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.