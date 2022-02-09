09 Şubat 2022, Çarşamba
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Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Sabah saatlerinde yapılan diğer bir açıklamada ise Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.