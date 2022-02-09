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Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe! 14 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 09.02.2022 15:27
Güncelleme:09.02.2022 15:28
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Sabah saatlerinde yapılan diğer bir açıklamada ise Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
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