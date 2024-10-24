24 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Suriye ve Irak’a hava harekatı! İnlerine girmeye devam…

Suriye ve Irak’a hava harekatı! İnlerine girmeye devam…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2024 00:11
Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde düzenlenen hava harekatı ile 32 PKK/KCK hedefinin imha edildiğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye ve Irak’a hava harekatı! İnlerine girmeye devam…
Suriye ve Irak’a hava harekatı! İnlerine girmeye devam…
Numan Kurtulmuş: Saldırının yeri ve zamanlaması tesadüf değil
Numan Kurtulmuş: Saldırının yeri ve zamanlaması tesadüf değil
Hüseyin Yayman A Haber’de: Zaman ayarlı provokasyon
Hüseyin Yayman A Haber'de: Zaman ayarlı provokasyon
TUSAŞ’a terör saldırısı! Yaralıların durumu nasıl?
TUSAŞ'a terör saldırısı! Yaralıların durumu nasıl?
Şehit taksicinin babası: Kolumuzun biri koptu
Şehit taksicinin babası: Kolumuzun biri koptu
TUSAŞ’a saldırıda teröristin ve taksicinin son görüntüleri!
TUSAŞ’a saldırıda teröristin ve taksicinin son görüntüleri!
Bakan Güler: Bunların peşini bırakmayacağız!
Bakan Güler: Bunların peşini bırakmayacağız!
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı büyük ihtimalle PKK yaptı!
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı büyük ihtimalle PKK yaptı!
TUSAŞ’a saldıran teröristler taksi durağına el ele gelmiş!
TUSAŞ’a saldıran teröristler taksi durağına el ele gelmiş!
Başkan Erdoğan: Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak!
Başkan Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak!
Bakan Yerlikaya: 14 yaralımız var, 3’ünün durumu ağır
Bakan Yerlikaya: 14 yaralımız var, 3'ünün durumu ağır
Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ’taki saldırıya lanetleme!
Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki saldırıya lanetleme!
Daha Fazla Video Göster