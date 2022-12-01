01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suriye sınırında hareketlilik var mı? Olası kara harekatı öncesi askeri sevkiyat sürüyor mu?

Suriye sınırında hareketlilik var mı? Olası kara harekatı öncesi askeri sevkiyat sürüyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2022 09:20
Olası kara harekatı için Suriye sınır hattındaki bekleyiş sürüyor. 5'inci kara harekatı ne zaman yapılacak? Sınıra sevkiyatlar sürüyor mu? Operasyon "her an" başlayabilir mi? Hazırlıklar tamamlandı mı, sınır hattında neler oluyor? Adım adım harekatta hedefler neler? Detayları sınırda bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye sınırında hareketlilik var mı?
Suriye sınırında hareketlilik var mı?
İşte Türkiye’nin en hızlısı
İşte Türkiye'nin en hızlısı
2022’nin son MGK’sı bugün
2022’nin son MGK’sı bugün
Türkiye’nin Suriye planı! KKTC gibi bir devlet...
Türkiye'nin Suriye planı! "KKTC gibi bir devlet..."
Düzce’de İmamoğlu’na tepki: Elleme beni
Düzce'de İmamoğlu'na tepki: Elleme beni
Nevşin Mengü’den 6’lı masaya ’beceriksiz’ tepkisi
Nevşin Mengü'den 6'lı masaya 'beceriksiz' tepkisi
69 fezleke Meclis Başkanlığı’na ulaştı
69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı
Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Dosyası İstanbul’a gönderildi
Dosyası İstanbul’a gönderildi
CENTCOM PKK/YPG’nin arka bahçesi mi?
CENTCOM PKK/YPG'nin arka bahçesi mi?
6’lı masada rota Gül’e dönüyor
6’lı masada rota Gül’e dönüyor
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
Daha Fazla Video Göster