Suriye sınırında hareketlilik var mı? Olası kara harekatı öncesi askeri sevkiyat sürüyor mu?

Olası kara harekatı için Suriye sınır hattındaki bekleyiş sürüyor. 5'inci kara harekatı ne zaman yapılacak? Sınıra sevkiyatlar sürüyor mu? Operasyon "her an" başlayabilir mi? Hazırlıklar tamamlandı mı, sınır hattında neler oluyor? Adım adım harekatta hedefler neler? Detayları sınırda bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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