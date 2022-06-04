04 Haziran 2022, Cumartesi
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Suriye sınırında 30 KM derinlik nasıl tamamlanacak?
Suriye sınırında, Suriye’nin kuzeyine muhtemel harekatı detaylandırdık. Konuklarımız Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret ve Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu.