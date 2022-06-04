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Suriye sınırında 30 KM derinlik nasıl tamamlanacak?

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Giriş: 04.06.2022 18:39
Suriye sınırında, Suriye’nin kuzeyine muhtemel harekatı detaylandırdık. Konuklarımız Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret ve Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu.
30 KM derinlik nasıl tamamlanacak?
30 KM derinlik nasıl tamamlanacak?
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