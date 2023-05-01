Suriye şehitlerine veda! Son yolculuklarına uğurlanacaklar

Son dakika haberleri... Telabyad’da bombalı saldırıda şehit olan polis memurları Resul Barutçu ve Özgür Barçın için Şanlıurfa’da tören düzenlendi ve memleketlerine uğurlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN