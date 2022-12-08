Suriye rejimi Münbiç’e askeri sevkiyat mı yaptı?

Suriye rejiminin Münbiç'e asker sevkiyat yaptığı iddia ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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