02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Suriye Milli Ordusu Türk bayrağını göndere çekti

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2024 09:00
Son dakika haberleri… Suriye Milli Ordusu, özgürleştirilmiş bölgedeki provokasyonu kınadı. Ordu birlikleri, Ay Yıldızlı bayrağı göndere çektikleri bir video da yayınladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SMO Türk bayrağını göndere çekti
SMO Türk bayrağını göndere çekti
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Kabine’de 2 görev değişimi!
Kabine’de 2 görev değişimi!
Kabine’de bayrak değişimi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Kabine'de bayrak değişimi! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Kabine’de görev değişimi!
Kabine’de görev değişimi!
Mehmet Özhaseki görevden affını istedi
Mehmet Özhaseki görevden affını istedi
Önce Kayseri şimdi Suriye’nin kuzeyi!
Önce Kayseri şimdi Suriye'nin kuzeyi!
Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkacak!
Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkacak!
Irak: Yangınları PKK çıkardı
Irak: Yangınları PKK çıkardı
Erdoğan’dan Kayseri’de yaşananlara tepki
Erdoğan'dan Kayseri'de yaşananlara tepki
A Haber Mavi Hatta
A Haber "Mavi Hat"ta
Kayseri’deki taciz iddiası
Kayseri’deki taciz iddiası
Daha Fazla Video Göster