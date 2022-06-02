02 Haziran 2022, Perşembe
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Suriye Milli Ordusu geçit töreni düzenledi! Operasyon için geri sayım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etmesinin ardından hazırlıklar başladı. Suriye'ye düzenlenecek 5'inci harekata sadece Türkiye değil, Suriye Milli Ordusu özel kuvvetleri de hazırlanıyor. Suriye milli ordusu 2000 askerin katılımıyla askeri araçlarıyla geçit töreni yaptı.