Suriye lideri Şara Esad’ın kaçtığı Moskova’ya gidiyor! Putin ile kritik zirve

Bugün Moskova'da kritik bir görüşme var. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad'ın kaçtığı Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN