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Suriye, Irak ve İran sınırının ne kadarı duvarlarla örüldü?

A Haber
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Giriş: 09.05.2022 13:14
Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi. Öte yandan Türkiye'ye yasa dışı geçişleri önlemek için sınırlara duvar örme işlemi de devam ediyor. Kaçak geçişleri önlemek için sınıra bin 28 kilometre modüler duvar örüldü. Suriye sınırına 120 km tel çit çekildi. 911 kilometrelik Suriye sınırının 837 kilometresine duvar örüldü sınırda aynı zamanda 284 termal kamera var. Doğu ve Güneydoğu sınırında 82 zırhlı gözetleme aracı bulunuyor. Gaziantep'ten son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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