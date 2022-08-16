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Suriye ile yeni süreç mi başlıyor?

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Giriş: 16.08.2022 16:41
Türkiye ile Suriye arasında geliştirilen diyaloğu konuşacağız. Ankara ve Şam arasında yeni bir süreç mi başlıyor? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şam yönetimiyle Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda açıklama yaptı. Şam ile yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağına yönelik konuşan Çavuşoğlu, 'Suriye’de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor' dedi. Detayları konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya aktardı.
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