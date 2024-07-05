Suriye ile görüşme olur mu? Başkan Erdoğan: Bundan ülkeler değil terör örgütleri rahatsız

Türkiye ve Suriye’den en üst düzeyde yapılan karşılıklı açıklamalar, 2023 ortasında donan Ankara-Şam normalleşme sürecinin yeniden canlanmasına yönelik beklentileri artırdı. Peki Suriye'de barışın kapısı aralanabilir mi? Detayları Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Kemal Olçak A Haber canlı yayınında aktardı. İşte detaylar...

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