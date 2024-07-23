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Suriye ile görüşme olacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

Suriye ile görüşme olacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 17:34
Güncelleme:23.07.2024 17:34
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, olası Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Esad görüşmesi hakkında "İstihbarat kurumları belli aralıklarla görüşüyor. Henüz bir takvim yok" açıklamalarını kullandı. Çelik öte yandan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili olarak "Bunun katliam yasası diye sunulması haksızlık. Arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir." ifadelerini kullandı.
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