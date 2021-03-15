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Suriye iç savaşının 10.yılı! Başkan Erdoğan: Suriye katliamın ortasında yalnız bırakıldı

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Giriş: 15.03.2021 11:41
Güncelleme:15.03.2021 11:47
Son dakika haberi... Suriye krizinin 10.yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Başkan Erdoğan, “Batı Türkiye’nin iç savaşı bitirmesine yardım etmeli.” İfadelerini kullandı.
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