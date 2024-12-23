23 Aralık 2024, Pazartesi
Suriye hükümetine Türkiye imzası! Mülteciydi bakan oldu
Esad sonrası, Suriye'de geçici hükümetinde görev alacak isimler bir bir belli oluyor. Bazı isimler arasında Türkiye'de eğitim almış olanlar da var. Öyle ki; Yeni Suriye'yi Türkiye'nin misafir ettiği, eğitimine katlı sağladığı gençler inşa edecek Peki onlar kim?
ESAAD HASAN ŞEYBANİ/SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI
- 37 YAŞINDA
- SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
- SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS ÇIKIŞLI
AYŞE SEYİDOĞLU (EL DEBS)/KADIN İŞLERİ OFİSİ BAŞKANI
- HEM SURİYE HEM DE TÜRKİYE VATANDAŞI
- SURİYELİ DERNEKLER PLATFORMU'NUN ESKİ BAŞKANI
- TÜRKİYE'DE ULFED VE FARKLI STK'LARDA GÖREV YAPTI
AZZAM GARİP/HALEP VALİSİ
- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU
- DOKTORASINI AYNI ÜNİVERSİTEDE YAPMAKTA
- SMO'YA BAĞLI CEPHE ŞAMİYE GENEL KOMUTANLIĞI YAPTI