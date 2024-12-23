23 Aralık 2024, Pazartesi

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Suriye hükümetine Türkiye imzası! Mülteciydi bakan oldu

Suriye hükümetine Türkiye imzası! Mülteciydi bakan oldu

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.12.2024 09:03
Esad sonrası, Suriye'de geçici hükümetinde görev alacak isimler bir bir belli oluyor. Bazı isimler arasında Türkiye'de eğitim almış olanlar da var. Öyle ki; Yeni Suriye'yi Türkiye'nin misafir ettiği, eğitimine katlı sağladığı gençler inşa edecek Peki onlar kim?

ESAAD HASAN ŞEYBANİ/SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI

- 37 YAŞINDA

- SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

- SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS ÇIKIŞLI

AYŞE SEYİDOĞLU (EL DEBS)/KADIN İŞLERİ OFİSİ BAŞKANI

- HEM SURİYE HEM DE TÜRKİYE VATANDAŞI

- SURİYELİ DERNEKLER PLATFORMU'NUN ESKİ BAŞKANI

- TÜRKİYE'DE ULFED VE FARKLI STK'LARDA GÖREV YAPTI

AZZAM GARİP/HALEP VALİSİ

- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU

- DOKTORASINI AYNI ÜNİVERSİTEDE YAPMAKTA

- SMO'YA BAĞLI CEPHE ŞAMİYE GENEL KOMUTANLIĞI YAPTI

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