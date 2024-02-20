Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! İşte hakemlerin konuşmaları

Son dakika haberi! TFF, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarını açıkladı. Maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. İşte 26. haftanın VAR kayıtları.

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