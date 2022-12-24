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Süper Lig’de derbi günü Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 15:57
Süper Lig'de 15. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma saat 19'da başlayacak. İki takımla ilgili son gelişmeleri Yunus Emre Sel aktardı.
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