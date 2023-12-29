Süper Kupa için geri sayım! Riyad’daki Türklerde kupa heyecanı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali için artık geri sayım başladı. Maçın heyecanı sadece Türkiye'de değil, Suudi Arabistan'da da şimdiden hissedilmeye başladı. Özellikle Arap yarımadasında çalışan Türkler, derbiyi sabırsızlıkla bekliyor.

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