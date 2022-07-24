24 Temmuz 2022, Pazar
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Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi
Dünyanın anbean takip ettiği Türkiye'nin savunma sanayisinde yeni gelişmeler yaşandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi" açıklamasında bulundu.