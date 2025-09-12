Sumud filosu Gazze yolunda! Türk aktivist Ramazan Kayan A Haber’de

Küresel Sumud filosu Gazze'ye umut olmak için yelken açıyor. Filo şu an nerede? Gönüllüler nasıl bir atmosferde yolculuk yapıyor? Detayları Sumud filosunda bulunan Türk aktivist Ramazan Kayan A Haber’de anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN