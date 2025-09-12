12 Eylül 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Sumud filosu Gazze yolunda! Türk aktivist Ramazan Kayan A Haber’de
Sumud filosu Gazze yolunda! Türk aktivist Ramazan Kayan A Haber’de

Sumud filosu Gazze yolunda! Türk aktivist Ramazan Kayan A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 08:54
Küresel Sumud filosu Gazze'ye umut olmak için yelken açıyor. Filo şu an nerede? Gönüllüler nasıl bir atmosferde yolculuk yapıyor? Detayları Sumud filosunda bulunan Türk aktivist Ramazan Kayan A Haber’de anlattı.
