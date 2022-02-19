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Sultangazi'de rögardan taşan mavi su tedirginliği

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2022 12:44
Sultangazi'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun önüne topraktan set çekilerek başka bir rögara akması sağlanırken, mahalleli duruma çözüm beklediklerini dile getirdi.
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