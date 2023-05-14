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Sultangazi'de oy pusulasında çarpı tartışması! Muharrem İnce'nin üstü çizildi YSK'ya itiraz yapıldı

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Giriş: 14.05.2023 15:58
Türkiye sandık başına gitti. Yurt genelinde oy verme işlemi devam ederken, İstanbul Sultangazi'de ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre sandıkta görevli başkan adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin üstüne çarpı atarken, olayla ilgili tutanak tutuldu. Oyların geçerli sayılıp sayılmayacağı ile ilgili kararı YSK verecek.
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