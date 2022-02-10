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Sultan Abdulhamid Han’ı özlemle anıyoruz | Vefatının 104. yılı! Neler yaptı, neler yaşadı?

A Haber
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Giriş: 10.02.2022 16:35
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 104 yıl geçti. Türk milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Sarayda gözetim altında geçen son yıllarında yaşadıklarını A Haber ekranlara taşıdı.
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