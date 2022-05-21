Süleymaniye'de PKK/YPG’li teröristlerin aracı SİHA ile vuruldu

Güvenlik güçleri Süleymaniye'de teknik ve fiziki takibin ardından başarılı bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK/YPG üyelerinin içerisinde bulunduğu bir araç SİHA ile vuruldu. Operasyonda 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Gelişmeleri A Haber muhabir Sinan Yılmaz aktardı.

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