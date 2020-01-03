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03.01.2020

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İngiltere harekete geçti |Video sondakika

İranlı General Kasım Süleymani ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği füze saldırısı sonrası öldürüldü. Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İngiltere Savunma Bakanlığı resmi açıklama yapmadı ama Ortadoğu'daki üslerinin güvenliğini artırma kararı aldı. Peki Süleymani'nin öldürülmesi Avrupa'da nasıl yankılandı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında anlattı.

İranlı General Kasım Süleymani ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği füze saldırısı sonrası öldürüldü. Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İngiltere Savunma Bakanlığı resmi açıklama yapmadı ama Ortadoğu'daki üslerinin güvenliğini artırma kararı aldı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ SONRASI İNGİLTERE HAREKETE GEÇTİ

Süleymani'nin öldürülmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. İngiliz basını ise bir savunma bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberde Ortadoğu'daki güvenlik üslerinde saldırı hazırlıklarının artıldığını duyurdu.

"İRAN'IN MİSİLLEMESİ KAÇINILMAZ"

İngiliz basını, Krizin tırmanacağının ve İran'ın misillemesinin kaçınılmaz olacağına dikkati çekti. Öte yandan İngiliz basını, ABD Başkanı Trump'ın Bağdat Büyükelçiliğinin işgal edilmesine misilleme olarak gerçekleştirdiğini yazdı.

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