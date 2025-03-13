Şule Çet davasında emsal karar! 1 milyon 711 TL tazminat

Şule Çet ismi hafızalarımızdan hiç çıkmadı. 7 yıl önce Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilse de patronu tarafından tacize uğrayıp plazadan atıldığı ortaya çıktı. Genç kızın ölümüyle ilgili davada dosya kapandı. Sanıklardan Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay, arkadaşı Berk Akand 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile sanıklara maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Ve o davada mahkeme emsal niteliğinde bir karar verdi.

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