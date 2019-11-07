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07.11.2019

Şule Çet davasında 3. raporda alınan DNA örnekleri...

Şule Çet'in şüpheli ölümüyle ilgili süren davayla ilgili flaş gelişme yaşandı. Davayla ilgili 3. raporda ortaya çıktı. Peki Şule Çet öldü mü, öldürüldü mü? Alınan DNA örneklerinde sanıkların izine rastlanıldı mı? Ortaya çıkan yeni raporun ayrıntılarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.

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