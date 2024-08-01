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Suikasttaki sis perdesi nasıl kalkacak? Ortadoğu'da savaş mı başladı? Yaşananlar ne anlama geliyor?

Suikasttaki sis perdesi nasıl kalkacak? Ortadoğu'da savaş mı başladı? Yaşananlar ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 21:04
Hamas lideri İsmail Haniye dün İran’ın başkenti Tahran’da İsrail’in düzenlediği alçak saldırıda şehit oldu. İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın evine 150 metre mesafede yaşanan olay Tahran yönetimini zor duruma soktu. Peki suikattaki sis perdesi nasıl kalkacak? İran, Hamas lideri Haniye’ye suikastı neden ve nasıl önleyemedi? Yeni bir savaşın önü mü açılıyor? A Haber canlı yayınına bağlanan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Erol durumu analiz etti. İşte detaylar…
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