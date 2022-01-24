24 Ocak 2022, Pazartesi
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Suikastların yılı 1993’te neler yaşandı? Gaffar Okan, Uğur Mumcu…
Diyarbakır'ın efsane Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan, 24 Ocak 2001 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuru ile şehit edildi. Yine bir 24 Ocak günü Uğur Mumcu karanlık bir suikasta kurban gitti. A Haber suikastlarla dolu o karanlık yılları ekranlara taşıdı. 1993 yılında yaşananları hep birlikte hatırlıyoruz…