Sudan’da kurtarılan iki Türk vatandaşından ilk açıklama

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde kurtarılan iki Türk vatandaşı Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğine doğru yola çıktı. Kaçırılan Türk vatandaşları da sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği başta olmak üzere kurtarılmalarında emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.

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