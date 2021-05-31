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Suç örgütü lideri Sedat Peker’in akademisyenleri tehdidi | Adını suç örgütü ile yan yana getiren isme dava

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Giriş: 31.05.2021 14:49
Güncelleme:31.05.2021 14:57
15 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan parti bildirisinde Cumhuriyet Halk Partisi, isim vermeden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in barış akademisyenlerini hedef alan konuşmasını Başkan Erdoğan'ın himayesinde yaptığı yalanını ortaya atmıştı. Oysa ki Erdoğan 2016'da ismini suç örgütü lideri ile yanyana getiren CHP'li Gürsel Tekin'e dava açmıştı. Dilekçede Erdoğan'ın devletin başı olarak hukuk dışı yöntemlere tevessül etmesinin mümkün olmadığı Gürsel Tekin'in açıklamalarının yalnızca Erdoğan'ın şahsına değil, Cumhurbaşkanlığı makamına da saygızlık olduğu vurgulanmıştı.
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