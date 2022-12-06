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Suç örgütlerine 'Silindir' operasyonu! 400 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 06.12.2022 09:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'Silindir Operasyonu' hakkında konuştu. Bakan Soylu, 50 şehirde başlatılan operasyonla şu ana kadar 400 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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