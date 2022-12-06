06 Aralık 2022, Salı
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Suç örgütlerine 'Silindir' operasyonu! 400 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'Silindir Operasyonu' hakkında konuştu. Bakan Soylu, 50 şehirde başlatılan operasyonla şu ana kadar 400 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.