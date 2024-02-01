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Suç örgütlerine "Kafes" darbesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 08:32
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında; organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen “KAFES” operasyonları kapsamında; 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.
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