28 Şubat 2024, Çarşamba
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“Şubat hep 28” temasıyla program düzenlendi!
Türk siyasi tarihinin en önemli kırılma noktalarından 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde "şubat hep 28" temasıyla önder imam hatipliler derneği bir program düzenledi. 28 Şubat süreci bir kez daha anlatılarak, hatırlatıldı. İşte haberin detayları…