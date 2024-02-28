“Şubat hep 28” temasıyla program düzenlendi!

Türk siyasi tarihinin en önemli kırılma noktalarından 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde "şubat hep 28" temasıyla önder imam hatipliler derneği bir program düzenledi. 28 Şubat süreci bir kez daha anlatılarak, hatırlatıldı. İşte haberin detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN